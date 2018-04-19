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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 22:09 | Son Güncelleme

Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Kabul

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