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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 19:10 | Son Güncelleme

Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Kabule, TBMM Başkanı İsmail Kahraman da katıldı.

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