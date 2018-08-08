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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2018 15:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya'yı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve TÜRSAB heyetini kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve TÜRSAB heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz

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