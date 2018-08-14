Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı İbadi başkanlığında heyetler arası görüşmeye geçildi.
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