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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası Meclis'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 19:23 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a takdim etti - TBMM Başkanı İsmail Kahraman: - "Demokrasiyle yola devam edeceğiz ve Türkiye Cumhuriyeti bu yeni sistemle de çok daha güçlü, istikrarlı bir şekilde yönetilecek"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a takdim etti.

Güven, Kahraman ile makamında bir araya geldi.

Güven, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğine ilişkin "24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 13. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir" yazan mazbatayı Kahraman'a teslim etti.

TBMM Başkanı Kahraman, Anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sistemde ilk cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın ilk dönemi oluyor. Kendisine başarılar dileğimizi arz edeceğiz." dedi.

Kahraman, "Demokrasiyle yola devam edeceğiz ve Türkiye Cumhuriyeti bu yeni sistemle de çok daha güçlü, istikrarlı bir şekilde yönetilecek. Daha ötelere ve güzel hedeflere ulaşacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Kahraman, YSK'nın çok güzel bir seçim idare ettiğini ve örnek bir seçim olduğunu belirterek, Güven ve YSK üyelerini tebrik etti.

- "Türkiye'de seçim sistemi çok güvenli"

YSK Başkanı Güven ise Kahraman'a teşekkür ederek, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'ni sonuçlandırdıklarını, bugün saat 17.00 itibarıyla kesin sonuçları aldıklarını söyledi.

Türkiye'de seçim sisteminin çok güvenli olduğunu vurgulayan Güven, "Biz dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sandığın başında siyasi partiler tarafından tutulan sandık sonuç tutanaklarını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirmelerini 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nden bu yana siyasi partilerle ıslak imzalı olarak paylaştığımız gibi tüm vatandaşlarımızın incelemesine de açıyoruz. Bugün itibarıyla yine açtık." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kahraman, bunun zaten dünya tarafından da görüldüğünü ve çok taktir edildiğine işaret ederek, "Şaibesiz ve tertemiz bir seçim. Sandık demokrasidir. Demokrasi halkın hakimiyeti, egemenliği. Bu sürmeli ve sandığın bu şekilde tertemiz neticeye götürmesi de hiçbir zaman engellenmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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