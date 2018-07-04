Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası Meclis'te

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a takdim etti.

Güven, Kahraman ile makamında bir araya geldi.

Güven, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğine ilişkin "24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 13. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir" yazan mazbatayı Kahraman'a teslim etti.

TBMM Başkanı Kahraman, Anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sistemde ilk cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın ilk dönemi oluyor. Kendisine başarılar dileğimizi arz edeceğiz." dedi.

Kahraman, "Demokrasiyle yola devam edeceğiz ve Türkiye Cumhuriyeti bu yeni sistemle de çok daha güçlü, istikrarlı bir şekilde yönetilecek. Daha ötelere ve güzel hedeflere ulaşacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Kahraman, YSK'nın çok güzel bir seçim idare ettiğini ve örnek bir seçim olduğunu belirterek, Güven ve YSK üyelerini tebrik etti.