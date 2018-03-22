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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Regaip Kandili mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 20:25 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Milletimizin ve İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyor, Cenabıhak'tan üç ayların ve bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyor, Cenabıhak'tan üç ayların ve bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyor, Cenabıhak'tan üç ayların ve bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Regaib gecesi Regaip Kandili

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