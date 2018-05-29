Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağış desteği

AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olmak üzere bağış yaptı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve beraberindeki partililer, Ziraat Bankasının Başkent Şubesi önünde toplandı.

Özcan, burada yaptığı açıklamada, yapılan bağış miktarının önemli olmadığını, taraflarını belli etmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olmak üzere teşkilat olarak bağışta bulunulmasıyla ilgili çalışma başlattıklarına değinen Özcan, "Miktar olarak değil, sayısal olarak kampanyaya destek vermek için çalışıyoruz. Burada beş liranın on liranın ya da bin liranın önemi yok, burada önemli olan seçim kampanyasında biz Ankaralılar olarak Cumhurbaşkanımıza vatandaşlarımızın desteğidir." dedi.

Vatandaşların da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek konusunda duyarlı davrandıklarını vurgulayan Özcan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı olarak kampanyaya destek için "sen de destek ol" sloganıyla çalıştıklarını ifade etti.