IHAAW113343-SIY/26-02-2018

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’"sefer görev emri olanlar hazır olsun" açıklamasını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Şu anda ihtiyaç olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız o açıklamasında da açıklıyor. Bu desteklere teşekkür ve gitme isteğine karşı verilen bir cevaptır. Şu anda sefer görev emri olanların bölgeye gitmesine ihtiyaç yoktur" diye konuştu.

26.02.2018 11:33:43 TSI

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