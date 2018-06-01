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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesinden İzmir klibi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 15:23 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İzmir için özel olarak hazırlanan klipte, halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesinden İzmir klibi

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İzmir için özel olarak hazırlanan klipte, halka seslendi. Erdoğan'ın, Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda yaptığı mitinglerin görüntülerinin de kullanıldığı klipte, İzmir’den övgü ile bahserek, "Sana tüm yüreğim ile tüm kalbim ile geldim İzmir" dedi.
Sosyal medyada yayınlanan 'Biz İzmiriz' adlı klipte İzmirli seçmene seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in sadece Ege’nin değil Türkiye’nin de incisi olduğunu vurguladı. Kentin önemli adreslerinden olan Kordon ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nn görüntülerinin yer aldığı klipte Erdoğan, "Kordon’u ayrı güzel, Kemeraltı’sı ayrı güzel, ilçeleri ile ayrı güzel İzmir" dedi. Ege’nin meşhur zeybeklerine de klipte yer veren Erdoğan, "Zeybekleri ile vakur, efeleri ile heybetli, türküleri ile yürekli İzmir. Tarihin, tabiatın ve en önemlisi güzel insanların şehri İzmir" dedi. Erdoğan, klibin son kısmında ise halka, "Sana tüm yüreğim ile tüm kalbim ile geldim İzmir" diyerek seslendi.

FOTOĞRAFLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesinden İzmir klibi

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