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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Binali Yıldırım'ı duygulandırdı (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2018 12:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmada, Binali bey ile 40 yıllık dostluğumuz pek çok imtihanı başarı ile atlatmıştır. Paylaştığımız her sevinç ve acı ile dostluğumuz daha da perçinleşmiş çelikleşmiştir. Binali bey en meşakkatli zamanlarımızda uzun yollardan kuş kanadı ile gelmiş derdimize, mutluluğumuza ortak olmuştur onun için de ulaştırma bakanı olmuştur. Kendisi 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı dedi. Erdoğan'ın bu sözleri TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'ı duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Sayın Binali Yıldırım, 2002'den beri AK Parti hükümetlerinde aldığı görevlerle ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için ortaya koyduğu çabalarla gerçekten hepimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Milletimizin hafızası ve tarih yapılan hizmetlerle sarf edilen çabaların en büyük hakemedir. Burada takdim ettiğimiz madalya, sadece devletimiz ve halkımız adına gösterilen fedakarlıklar karşısında vefa borcumuzun bir nişanesidir. Hayatın her alanında yol arkadaşlığı gönül dostluğu önemlidir. Bu sözün asıl yerinin bulduğu yer siyasettir, devlet idaresidir. Siyasette aynı ideallere inandığınız aynı değerleri paylaştığınız gönül ve fikir birliği içinde hareket ettiğiniz yol arkadaşlarınızın değeri her şeyin üstündedir. Hayatta en büyük zenginlik dost biriktirmektir. Allah'a hamd olsun, 40 seneyi aşan zorlu siyaset yolculuğumuzda Rabbim bizlere Binali bey gibi güzel dostlar, sağlam dostluklar nasip etti. Binali bey ile 40 yıllık dostluğumuz pek çok imtihanı başarı ile atlatmıştır. Paylaştığımız her sevinç ve acı ile dostluğumuz daha da perçinleşmiş, çelikleşmiştir. Binali bey en meşakkatli zamanlarımızda uzun yollardan kuş kanadı ile gelmiş derdimize, mutluluğumuza ortak olmuştur onun için de ulaştırma bakanı olmuştur. Kendisi 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı diye konuştu. Erdoğan'ın bu sözleri TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'ı duygulandırdı.

Görüntü dökümü
-Erdoğan'ın konuşması
-Şeref Madalya takdimi
-Detaylar

Hakime TORUN ANKARA (DHA)

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