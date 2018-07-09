HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninden izlenimler

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 18:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninde, Meclis en kalabalık günlerinden birini yaşadı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi de yemin törenini locadan izledi - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Genel Kurulda yerini alırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli katılmadı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninde, Meclis en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

TBMM Genel Kurulunda izleyici locası, özel ziyaretçilerin alındığı bölüm ile basın locasındaki yerler tamamen dolarken, bazı davetliler ve basın mensuplarının sıraların aralarında oturduğu gözlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi de yemin törenini için locada yerlerini aldı. Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, gelini Reyyan Erdoğan, kızı Esra Albayrak, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, damadı Selçuk Bayraktar ve dünürü Sadık Albayrak ile torunları yemin törenini izledi.

- Binali Yıldırım ve bakanlar katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine, TBMM Başkan adayı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bakanlar, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve grup başkanvekilleri ile milletvekilleri katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Engin Özkoç ile bir grup CHP milletvekilinin hazır bulunduğu yemin törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu açılmadan kısa bir süre önce milletvekilleriyle salona girdi.

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli'nin katılmadığı yemin töreninde, HDP Grup başkanvekilleri Fatma Kurtulan ve Ayhan Bilgen ile bazı HDP milletvekilleri hazır bulundu.

İYİ Parti Grup başkanvekilleri Lütfü Türkkan ve Yavuz Ağıralioğlu ile İYİ Parti milletvekilleri de yemin töreni için Genel Kurul salonunda yerlerini aldı.

- Protokol davetlileri

Erdoğan'ın yemin törenini Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Jandarma Genel Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, bakan yardımcıları, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ATO Başkanı Gürsel Baran, eski milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri de izledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YSK Başkanı Sadi Güven, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, işadamı Ethem Sancak ve sanatçı Mustafa Ceceli'nin de hazır bulunduğu Genel Kurul Salonunda, eski TBMM başkanları Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut da yerlerini aldı.

TBMM Genel Kurulu Salonuna girerek Bakanlar Kurulu sırasında yerini alan Binali Yıldırım'ı, AK Parti milletvekilleri ayakta alkışlayarak karşıladı.

MHP Grubuna ayrılan bölümde yer bulamayan bazı MHP milletvekillerinin komisyon sıralarına oturduğu görüldü.

Erdoğan'ın ant içmesinin ardından okunan İstiklal Marşını, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası çaldı.

- Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı

Meclis'te Geçici TBMM Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, şeref holünde çocuklara oyuncak dağıttı.

İstiklal Marşı Genel Kurul Salonunda bulunanların yanı sıra kulislerde de yüksek sesle okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin metnini okuması, kulislerdeki ekranlardan da takip edildi. Erdoğan'ın ant içmesinin ardından iktidar kulisinden yoğun alkış sesi yükseldi.

Çok sayıda televizyon kanalı, gün boyu Meclis Kampüsünden canlı yayın yaptı.

PARTNERBöylesini görmüş müydünüz? Böylesini görmüş müydünüz?
Yeni sistemin ilk başkanı Erdoğan dünya liderlerine sesleniyor! Dikkat çeken ifadeYeni sistemin ilk başkanı Erdoğan dünya liderlerine sesleniyor! Dikkat çeken ifade
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeminiyle yeni sistem başladıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeminiyle yeni sistem başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi HDP Eş Genel Başkanları meclis MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Genel Kurulu yemin

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin

İlginizi Çekebilir

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Yeni kabine için flaş iddia! Berat Albayrak ve İbrahim Kalın'ın görevi belli oldu

Yeni kabine için flaş iddia! Berat Albayrak ve İbrahim Kalın'ın görevi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni sistemin ilk başkanı Erdoğan dünya liderlerine sesleniyor! Dikkat çeken ifade

Yeni sistemin ilk başkanı Erdoğan dünya liderlerine sesleniyor! Dikkat çeken ifade

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreni için TBMM'ye giderken vatandaşlardan kırmızı gül sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreni için TBMM'ye giderken vatandaşlardan kırmızı gül sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.