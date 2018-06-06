Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "İlk olarak cumhurbaşkanını seçeceğiz, daha sonra ise meclisi oluşturacağız ancak burada cumhurbaşkanı ile meclis aynı zihinde olursa işimiz kolaylaşır." dedi.

Amasya'nın Taşova ilçesini ziyaret eden Bakan Demircan, Merkez Çarşı Camisi'nde teravih namazını kıldı.

AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'na da ziyarette bulunarak partililere hitap eden Demircan, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne değindi.

Demircan, bunun daha önce halk oylaması sonucu karar verilen anayasa değişikliğine dayanan bir seçim olacağını belirtti.

Bu seçimin altyapısının geçen sene 16 Nisan'da oluşturulduğunu hatırlatan Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz vatandaşa 'Türkiye parlamenter sistemle yol alamıyor, kalkınmamız için yeterli zemin oluşturmuyor. Türkiye problem yaşıyor, bunu değiştirelim.

Demokrasinin üç modelinden biri olan cumhurbaşkanlığı yarı başkanlık sistemine geçelim' dedik ve milletimiz 16 Nisan 2017 günü 'tamam' dedi.

İlk olarak cumhurbaşkanını seçeceğiz, daha sonra ise meclisi oluşturacağız ancak burada cumhurbaşkanı ile meclis aynı zihinde olursa işimiz kolaylaşır. Çünkü biz şu an başkanlık sisteminin ilk uygulamasını yapacağız. Bu sistemin mevzuatının yasal düzenlemelerini ve kurumsal yapısını bu seçilecek meclis oluşturacak."

Bakan Demircan, seçilmiş cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışacak bir meclis oluşturulursa başarılı ve bir düzgün yapılanma sağlanacağını anlattı.

Bunun tersi bir durum olması ihtimaline değinen Demircan, "Cumhurbaşkanı ile çekişen, farklı düşünen hatta 'Ben parlamenter sisteme geri döneceğim' diyen Muharrem İnce ve Meral Hanım'a, böyle düşünenlere meclisi verirseniz Türkiye hem zaman kaybeder hem bir kaos yaşar." diye konuştu.

