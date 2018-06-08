Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören 80 yaşında vefat etti. Erdoğan Demirören'in vefatının ardından siyaset dünyasından isimler başsağlığı mesajları yayınlayarak duygularını dile getirdiler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
"Demirören Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum."
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ:
"Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Demirören ailesine başsağlığı ve sabır dilerim."
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu:
"Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet niyaz eder; değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim."
Mehmet Ağar:
"Çok genç yaşta tanıdım kensini. O dönemde Ankara Pazarlarının sahibiydi. İstanbul Emniyeti'nde şube müdürüydüm o dönemde. Devletin imkanları da bu kadar güçlü değildi. Bana o dönemde her ay yüklü miktarda hediye çeki verir, 'Durumu olmayan polis memuruyla paylaş' derdi. Ben de bütün o çekleri, ihtiyacı olan arkadaşlarla paylaşırdım. Çok önemli bir yaraya derman olurdu. Kimsenin de bilmesini istemezdi. Uzun yıllar geçti, 30 yılı aştı, bugün bunu anlatırım. Bu mübarek Ramazan gününde vefatından dolayı derin bir üzüntü içindeyim. Allah gani gani rahmet etsin. İnsan tarafı çok güçlüydü, hep pozitifti, sorun çözücüydü, müşfik ve ailesi başta olmak üzere herkese karşı şefkatliydi. Hep iyiliklerle anılacak bir insan. Her konuda üzerine düşeni hususiyetle yaptı. Bu sabah bir şokla uyandım. Derin üzüntümü ailesiyle, sizlerle paylaşıyorum."
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş:
"İş dünyasının önemli isimlerinden Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
"Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine sabır-ı cemil niyaz ediyorum."
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ:
"Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Demirören ailesine başsağlığı ve sabır dilerim."
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