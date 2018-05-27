"Cumhurbaşkanı olduğumda emeklilerle ilgili kanun çıkaracağız"

İZMİR (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde emeklilerle ilgili kanun çıkaracaklarını belirterek, "Kanun şu, emekliler, Ramazan ve Kurban bayramında bin lira değil, o an ki asgari ücret kaç para ise onu alacak." dedi.

İzmir'in Menderes ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap eden İnce, 21 Haziran'da İzmir'de miting yapacağını, bugünkü programında da ilçeleri gezeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisi için otomobil fabrikası yapılmasını istemediğini söylediğini belirten İnce, "Erdoğan'la İnce arasındaki fark şu: O otomobilin kaportasını yapmak istiyor, ben beynini yapmak istiyorum. O, 30 yıl önceki teknolojiye talip. O, otomobilin koltuğunu yapmaya talip, ben elektrikli yapmaya talibim." diye konuştu.

İnce, gençleri Alman, İngiliz, ABD gençlerinden daha iyi yetiştireceklerini ifade ederek, her yıl 10 bin genci yurt dışına göndereceklerini söyledi.

En düşük emekli maaşı ile en yüksek emekli maaş arasında 2 kat fark olduğunu, bu farkı indireceklerini anlatan İnce, şöyle devam etti: