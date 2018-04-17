IHAAW123450-SIY/17-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2019’dan sonra AK Parti yine güçlü bir şekilde Meclis’te ve Cumhurbaşkanlığında yer almayı sürdürecek ama CHP’nin akıbetini kestiremiyoruz" dedi.

17.04.2018 12:34:50 TSI

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