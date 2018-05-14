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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'daki seçimde oy pusulasında 3. sırada yer alacak.

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 14:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'daki seçimde oy pusulasında 3. sırada yer alacak.


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