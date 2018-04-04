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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3’lü Suriye Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, "Tel Rıfat’ı yaşanabilir hale getirmek için Rus ve İranlı dostlarımızla ortak çalışma yürütmeye hazırız" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 15:45 | Son Güncelleme

IHAAW153818-SIY/04-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3’lü Suriye Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, "Tel Rıfat’ı yaşanabilir hale getirmek için Rus ve İranlı dostlarımızla ortak çalışma yürütmeye hazırız" dedi. 04.04.2018 15:38:18 TSI NNNN

IHAAW153818-SIY/04-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3’lü Suriye Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, "Tel Rıfat’ı yaşanabilir hale getirmek için Rus ve İranlı dostlarımızla ortak çalışma yürütmeye hazırız" dedi.

04.04.2018 15:38:18 TSI
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