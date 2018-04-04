IHAAW153818-SIY/04-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3’lü Suriye Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, "Tel Rıfat’ı yaşanabilir hale getirmek için Rus ve İranlı dostlarımızla ortak çalışma yürütmeye hazırız" dedi.

04.04.2018 15:38:18 TSI

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