TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineye ilişkin, "Bakanlar Meclisten de olabilir, neden olmasın." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Meclisteki yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Pazartesi günü açıklanacak ilk cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yeni kabinesine ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizin ters köşe olmanız için, Bakanlar Meclisten de olabilir, neden olmasın." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Başbakan Binali Yıldırım'ın Meclisteki makamına geçti. Erdoğan, saat 14.00'te TBMM'nin 27. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni'ne katılacak.

