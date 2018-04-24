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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5 Mayıs’ta meydana kimlerin çıkacağı belli olacak. Bizde çıkanları göreceğiz. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 13:35 | Son Güncelleme

IHAAW132844-SIY/24-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5 Mayıs’ta meydana kimlerin çıkacağı belli olacak. 24.04.2018 13:28:44 TSI NNNN

IHAAW132844-SIY/24-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5 Mayıs’ta meydana kimlerin çıkacağı belli olacak. Bizde çıkanları göreceğiz. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.

24.04.2018 13:28:44 TSI
NNNN

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