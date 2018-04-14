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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye operasyonu ile ilgili, "Rejimin daha önce de defalarca yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması elbette düşünülemezdi. Bu bakımdan yapılan operasyonu doğru buluyorum" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 16:11 | Son Güncelleme

IHAAW160526-SIY/14-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye operasyonu ile ilgili, "Rejimin daha önce de defalarca yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması elbette düşünülemezdi. 14.04.2018 16:05:26 TSI NNNN

IHAAW160526-SIY/14-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye operasyonu ile ilgili, "Rejimin daha önce de defalarca yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması elbette düşünülemezdi. Bu bakımdan yapılan operasyonu doğru buluyorum" dedi.

14.04.2018 16:05:26 TSI
NNNN

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