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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-Rusya arasındaki gerilime değinerek, "Sanki havanın yumuşaması söz konusu. Görüşmeler devam ediyor" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 14:55 | Son Güncelleme

IHAAW144839-SIY/13-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-Rusya arasındaki gerilime değinerek, "Sanki havanın yumuşaması söz konusu. 13.04.2018 14:48:39 TSI NNNN

IHAAW144839-SIY/13-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-Rusya arasındaki gerilime değinerek, "Sanki havanın yumuşaması söz konusu. Görüşmeler devam ediyor" dedi.

13.04.2018 14:48:39 TSI
NNNN

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