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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin’de 4 bin 108 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 15:04 | Son Güncelleme

IHAAW145802-SIY/11-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin’de 4 bin 108 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. 11.04.2018 14:58:02 TSI NNNN

IHAAW145802-SIY/11-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin’de 4 bin 108 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

11.04.2018 14:58:02 TSI
NNNN

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