IHAAW170405-SIY/20-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 250, Kuzey Irak’ta 3 bin 346 ve yurt içinde ise 236" dedi.

20.04.2018 17:04:05 TSI

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