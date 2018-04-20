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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 250, Kuzey Irak’ta 3 bin 346 ve yurt içinde ise 236" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 17:10 | Son Güncelleme

IHAAW170405-SIY/20-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 250, Kuzey Irak’ta 3 bin 346 ve yurt içinde ise 236" dedi. 20.04.2018 17:04:05 TSI NNNN

IHAAW170405-SIY/20-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 250, Kuzey Irak’ta 3 bin 346 ve yurt içinde ise 236" dedi.

20.04.2018 17:04:05 TSI
NNNN

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