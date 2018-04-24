IHAAW122704-SIY/24-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti-MHP ittifakı şeffaf bir zeminde 81 milyonun gözü önünde yapılmıştır. Karşımızdakiler ise karanlıkta birbirlerine göz kırparak hareket ediyorlar. Karşımızda tek gayesi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan bir ittifak kuruluyor" dedi.

24.04.2018 12:27:04 TSI

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