IHAAW121905-SIY/17-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti olarak MHP ile birlikte 7 Ağustos sürecine bizler sadık kaldık. Ama sözde ana muhalefet orada daveti kabul etmeyip son anda geldi. Oradaki konuşmayı da fırsat bilip o konuşmadan sonra da hemen aleyhte konuşmalara başladı. Çünkü akşam başka, sabah başka" dedi.

17.04.2018 12:19:05 TSI

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