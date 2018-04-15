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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bazıları Kanal İstanbul ile ilgili konuştu. Boğazda olan kazayı gördünüz, duydunuz. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık net, her şeyi ortaya koydu. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul’u yapacağız" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 15:35 | Son Güncelleme

IHAAW152908-SIY/15-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bazıları Kanal İstanbul ile ilgili konuştu. 15.04.2018 15:29:08 TSI NNNN

IHAAW152908-SIY/15-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bazıları Kanal İstanbul ile ilgili konuştu. Boğazda olan kazayı gördünüz, duydunuz. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık net, her şeyi ortaya koydu. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul’u yapacağız" dedi.

15.04.2018 15:29:08 TSI
NNNN

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