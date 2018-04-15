IHAAW152908-SIY/15-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bazıları Kanal İstanbul ile ilgili konuştu. Boğazda olan kazayı gördünüz, duydunuz. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık net, her şeyi ortaya koydu. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul’u yapacağız" dedi.

15.04.2018 15:29:08 TSI

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