IHAAW115957-SIY/30-03-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz teröristlere isim koymakla değil, onları ortadan kaldırmakla meşgulüz. Son dönemde özellikle Fransa’nın bu konudaki yanlış bulduğumuz ve yanılgılardan kaynaklı umduğumuz tavrından üzüntü duyuyoruz. Geçen hafta Macron’un kendisiyle görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Garip garip şeyler söyleyince de kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Çünkü, bizim silahlı kuvvetlerimizi, bizi kalkıp da asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil. Eskiden beri ülkelerinde serbestçe faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarını dün bir kez daha en üst düzeyde ağırlayanlar, bunun Türkiye’ye karşı husumet ifadesinden başka bir anlamı olmadığını bilmelidir. Aynı terörist grubunun bir kısmı ise daha bu sabah yol yapım çalışması yapan işçilerin emniyetini sağlamakla görevli güvenlik güçlerimize saldırmışlardır. Saldırıda 6 güvenlik korucumuz şehit olmuş, 4 askerimiz ve 3 güvenlik korucumuz yaralanmıştır" dedi.

30.03.2018 11:59:57 TSI

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