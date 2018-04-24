HABER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim önümüzde kullanabileceğimiz 1.5 yıl vardı. Uzun istişareler sonucunda bu 1.5 yıllık süreden feragat ederek, içine düştüğümüz erken seçim tartışmalarından Türkiye’yi kurtarmaya karar verdik" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 12:28 | Son Güncelleme

IHAAW122155-SIY/24-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim önümüzde kullanabileceğimiz 1.5 yıl vardı. 24.04.2018 12:21:55 TSI NNNN

IHAAW122155-SIY/24-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim önümüzde kullanabileceğimiz 1.5 yıl vardı. Uzun istişareler sonucunda bu 1.5 yıllık süreden feragat ederek, içine düştüğümüz erken seçim tartışmalarından Türkiye’yi kurtarmaya karar verdik" dedi.

24.04.2018 12:21:55 TSI
NNNN

CHP'de aday olarak iki isim öne çıktıCHP'de aday olarak iki isim öne çıktı
Meral Akşener, 15 vekili arayarak teşekkür etti!Meral Akşener, 15 vekili arayarak teşekkür etti!
TIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürpriziTIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'nin sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu güldürdü

Muharrem İnce'nin sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu güldürdü

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Osmanlı' tepkisi

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Osmanlı' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti açıklaması: Garip bir senaryo var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti açıklaması: Garip bir senaryo var

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı

CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı

Bomba iddia: 3 parti anlaştı! Abdullah Gül aday olacak

Bomba iddia: 3 parti anlaştı! Abdullah Gül aday olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.