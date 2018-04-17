IHAAW123432-SIY/17-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim ziyaretimiz sırasında giydiğimiz kamuflaja hayran kaldı herhalde. Kendisine postal ve parka gönderme teklifinde bulunmuştum. Bunun üzerine CHP’nin başındaki bu zat ‘parkayı ve postalı öğrenciliğimden beri giyiyorum’ demişti. Nihayet 40 yılda doğru bir söz etti. Biz de ona diyoruz zaten; siz teröristlerin giydiği postalı ve parkayı giyersiniz, biz Mehmetçiğin postalını ve parkasını giyeriz, aramızdaki fark bu."

17.04.2018 12:34:32 TSI

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