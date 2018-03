Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bolu’da

"3 bin 300 teröristi etkisiz hale getirmişler" Bolu’nun ardından Sakarya’ya da hareket edeceğini ifade eden Erdoğan, "Buradan oraya da geçeceğiz. Uzun zaman oldu gelemedik. Yoğunlukları biliyorsunuz. Çok hareketli bir dönemde Bolu kongremizi yapıyoruz. Afrin’de şu anda Mehmetçiklerimiz adeta bir savaş icra ediyorlar. Terör örgütlerine karşı adeta bir savaş icra ediyorlar. Ama hamdolsun, azimle, kararlılıkla hedefe doğru ilerliyorlar. Şu an itibariyle buraya çıkarken 3 bin 300 teröristi etkisiz hale getirmişler. Bıkmadan, usanmadan, kar, fırtına demeden, dağ taş demeden yürüdüler. Şehitlerimiz de var. Ama şunu biliyorlar. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz, siz anlamazsınız. Ve bunu bildikleri için de şehadete yürüyorlar. Özgür Suriye Ordusu’yla beraber yürüyorlar. Bu birliktelik bu beraberlik hamdolsun, hiçbir inançta olmayan bu şehadet. Sevgili Peygamberimize komşu olan o makama yürüyor bizim şehitlerimiz. Rabbim bizlere de nasip etsin inşallah. Ve böyle yürüyeceğiz. Zaten böyle yürüdüğümüz zaman yükselmişiz. Bu değerleri kaybedince de geri gitmişiz. Şimdi yeniden bir diriliş var. Kendisini Afrin’de gösterdi. Kendisini Cerablus’ta, El-Bab’da gösterdi. Orada 2 bin kilometrekarelik alan kontrolümüzde. Burada da 950 kilometrekarelik alan yine kontrolümüzde. Buralarda işgale mi gidiyoruz? Tam aksine teröristleri kovalıyoruz. O toprakları gerçek sahiplerine teslim etmeye gidiyoruz. Cerablus’ta böyle olmadı mı? O bölgenin halkı 140 bin kişi topraklarında yaşıyorlar. İnşallah Afrin’de de o toprakların sahipleri topraklarına dönmeye başladılar" diye konuştu.

AK Parti Bolu Kongresi öncesi kentte on binlere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını 3 bin 300 olarak açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bolu il teşkilatının kongresi için geldiği Bolu’da halka hitap etti. Boluspor atkısıyla on binlerce kişiyi Rabia işaretiyle selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri AK Parti Bolu il teşkilatımızın 6. olağan kongresinde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şu anda malum salonun içi tıklım tıklım dolu. Fakat sizleri burada görünce selamlamadan geçemezdim. Biz bugüne kadar hiçbir beşer planında gücün önünde eğilmedik. Sadece Rabbimizin huzurunda, rükuda ve secdede eğildik. Hele hele sizler gibi kardeşlerim yanımızda, arkamızda oldukça bize eğilmek asla yakışmaz. Bu yolda böyle yürüdük, böyle yürüyeceğiz" dedi.

"Biz merhamet dininin mensuplarıyız. Bu yolda azimle, kararlılıkla yürüdük, yürüyoruz"

Son dönemlerde din adına ahkam kesenler olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Yine böyle yürüyeceğiz. Bu dinin mensupları olarak bizler zerre kadar burada tavize yetkimiz yok. Son zamanlardaki bazı ortaya çıkıp da din adına ahkam kesenler var ya. Bu noktada da şunu çok açık ve net söylemem lazım. Din adına konuşmak belki bana yakışmayabilir. Bir Müslüman olarak dinime zafiyet getirenlere karşı da konuşmak hakkımdır. Eğer biraz dini tedrisatım varsa buradan aldığım ilhamla konuşmam gerekir. Dolayısıyla da diyoruz ki başta Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilahiyat fakültelerimiz bir araya gelip bunlara cevabı vermeli ve meydanı da bunlara boş bırakmamalı. Her konuda dinin, itikadın anlamı, beşeri münasebetlerine varıncaya kadar bunları anlatmaları lazım. DEAŞ gibi bu insanlar ’İslam adına biz bunu yapıyoruz’ diyorlar. Hadi oradan ya ne İslam’ı. Bizim dinimizde kalkıp da durup dururken siz bir insanı öldüremezsiniz. Çünkü bir insanın ölümüne neden olmak tüm insanlığın ölümüne neden olmak gibidir. Bir insanın ihyasına vesile olmak da tüm âlemin ihyasına vesile olmak gibidir. Her gün okuduğumuz Fatiha suresinde Rabbimiz bize ’Er Rahmanir Rahim’ diyor. Bizim Rabbimiz hem Rahman’dır hem Rahim’dir. Rahman olarak Rabbimizin tecellisi tüm insanlaradır. Rabbimiz tüm insanlara karşı merhamet sahibidir. Ama Rahim sadece Müslümanlara karşıdır. Bunların bir sebebi var. Bu noktada bizler dinimizi iyi sahiplenecek, FETÖ gibi ümmeti bölmek isteyenlere karşı. O da kürsülerden din adına konuşuyordu. İblis ilmi en ileri olandı. Ama Sevgili Peygamberimize ve öncelikle Rabbimize isyan eden o olmadı mı? Tanımadı. ’Ben diğer meleklerden daha üstünüm’ dedi. Diğer meleklerden daha üstün olduğunu söyleyerek orada isyanını ortaya koydu. O isyanla da birlikte Allah ebediyen huzurundan kovdu. Bunları iyi yaşayacak, iyi bilecek ve yolumuza da öyle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, 2019 seçimlerini de hatırlatarak, "Her şeyden önce bir olacağız, beraber olacağız. İri olacağız, diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bizim Rabia’mızda tek millet var. 81 milyon tek milletiz. Tek bayrağımız, tek vatan, tek devlet" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti Bolu İl Başkanlığı kongresinin yapılacağı salona hareket etti.