Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bolu’da

AK Parti Bolu Kongresi öncesi kentte on binlere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını 3 bin 300 olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bolu il teşkilatının kongresi için geldiği Bolu’da halka hitap etti. Boluspor atkısıyla on binlerce kişiyi Rabia işaretiyle selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri AK Parti Bolu il teşkilatımızın 6. olağan kongresinde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şu anda malum salonun içi tıklım tıklım dolu. Fakat sizleri burada görünce selamlamadan geçemezdim. Biz bugüne kadar hiçbir beşer planında gücün önünde eğilmedik. Sadece Rabbimizin huzurunda, rükuda ve secdede eğildik. Hele hele sizler gibi kardeşlerim yanımızda, arkamızda oldukça bize eğilmek asla yakışmaz. Bu yolda böyle yürüdük, böyle yürüyeceğiz" dedi.

"3 bin 300 teröristi etkisiz hale getirmişler"

Bolu’nun ardından Sakarya’ya da hareket edeceğini ifade eden Erdoğan, "Buradan oraya da geçeceğiz. Uzun zaman oldu gelemedik. Yoğunlukları biliyorsunuz. Çok hareketli bir dönemde Bolu kongremizi yapıyoruz. Afrin’de şu anda Mehmetçiklerimiz adeta bir savaş icra ediyorlar. Terör örgütlerine karşı adeta bir savaş icra ediyorlar. Ama hamdolsun, azimle, kararlılıkla hedefe doğru ilerliyorlar. Şu an itibariyle buraya çıkarken 3 bin 300 teröristi etkisiz hale getirmişler. Bıkmadan, usanmadan, kar, fırtına demeden, dağ taş demeden yürüdüler. Şehitlerimiz de var. Ama şunu biliyorlar. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz, siz anlamazsınız. Ve bunu bildikleri için de şehadete yürüyorlar. Özgür Suriye Ordusu’yla beraber yürüyorlar. Bu birliktelik bu beraberlik hamdolsun, hiçbir inançta olmayan bu şehadet. Sevgili Peygamberimize komşu olan o makama yürüyor bizim şehitlerimiz. Rabbim bizlere de nasip etsin inşallah. Ve böyle yürüyeceğiz. Zaten böyle yürüdüğümüz zaman yükselmişiz. Bu değerleri kaybedince de geri gitmişiz. Şimdi yeniden bir diriliş var. Kendisini Afrin’de gösterdi. Kendisini Cerablus’ta, El-Bab’da gösterdi. Orada 2 bin kilometrekarelik alan kontrolümüzde. Burada da 950 kilometrekarelik alan yine kontrolümüzde. Buralarda işgale mi gidiyoruz? Tam aksine teröristleri kovalıyoruz. O toprakları gerçek sahiplerine teslim etmeye gidiyoruz. Cerablus’ta böyle olmadı mı? O bölgenin halkı 140 bin kişi topraklarında yaşıyorlar. İnşallah Afrin’de de o toprakların sahipleri topraklarına dönmeye başladılar" diye konuştu.