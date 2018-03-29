IHAAW114002-SIY/29-03-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.
29.03.2018 11:40:02 TSI
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