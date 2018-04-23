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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin İYİ Parti’ye desteğiyle ilgili, "Demokrasi nezaketi bu anlayışla olmaz. Güneş Motel olayından daha beter bir durum" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 20:36 | Son Güncelleme

IHAAW203024-SIY/23-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin İYİ Parti’ye desteğiyle ilgili, "Demokrasi nezaketi bu anlayışla olmaz. 23.04.2018 20:30:24 TSI NNNN

IHAAW203024-SIY/23-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin İYİ Parti’ye desteğiyle ilgili, "Demokrasi nezaketi bu anlayışla olmaz. Güneş Motel olayından daha beter bir durum" dedi.

23.04.2018 20:30:24 TSI
NNNN

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