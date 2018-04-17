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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çıkmış biri ’Rusya ile Türkiye’nin arasını açtık’ diyor. Dış politikamızın esası dostlarımızın sayısını arttırmaktır. Ama bir şartla. Dostlarımızın dostluğunu görmemiz lazım ki onlarla yürüyelim. Suriye’de olanlar dost

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

IHAAW124214-SIY/17-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çıkmış biri ’Rusya ile Türkiye’nin arasını açtık’ diyor. 17.04.2018 12:42:14 TSI NNNN

IHAAW124214-SIY/17-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çıkmış biri ’Rusya ile Türkiye’nin arasını açtık’ diyor. Dış politikamızın esası dostlarımızın sayısını arttırmaktır. Ama bir şartla. Dostlarımızın dostluğunu görmemiz lazım ki onlarla yürüyelim. Suriye’de olanlar dostlarımızın samimiyetini ve güçlerini gösteriyor. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyi başarabildiğimizden beri kimseye ihtiyacımızın olmadığını gördük. İnşallah yarın çok daha iyi bir yerde olacağız" dedi.

17.04.2018 12:42:14 TSI
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