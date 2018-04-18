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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın açıklaması yapacak. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Beştepe’de Bahçeli’yi kabulüne ilişkin saat 15.30’da basın açıklaması yapacağını belirtti.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 14:29 | Son Güncelleme

IHAAW142318-SIY/18-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın açıklaması yapacak. 18.04.2018 14:23:18 TSI NNNN

IHAAW142318-SIY/18-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın açıklaması yapacak. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Beştepe’de Bahçeli’yi kabulüne ilişkin saat 15.30’da basın açıklaması yapacağını belirtti.

18.04.2018 14:23:18 TSI
NNNN

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