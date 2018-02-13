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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP'li Haluk Pekşen'e tazminat davası

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2018 13:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus ile görüşmek için yüklü miktarda bağış yapıldığını iddia eden CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'e 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP'li Haluk Pekşen'e tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dava dilekçesinde, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Vatikan ziyaretine ilişkin basın açıklamasında Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal eden ifadeler kullandığı belirtildi.

Pekşen'in açıklamalarına yer verilen dilekçede, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu kaydedildi.

Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Dönem Başkanı olarak Kudüs meselesine dikkat çekmek için yaptığı ziyarete gölge düşürülmek istendiğine dikkat çekilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Davalının iddialarının aksine Sayın Cumhurbaşkanımızın Papa'yı ziyaret etmesindeki amaç, Kudüs'ün statüsü başta olmak üzere Ortadoğu'daki duruma ilişkin konularda konuşmak, ülkemizin bu hususlardaki kati sınırlarını Katolik camianın lideri konumundaki Papa'ya ve bu vesileyle bütün dünyaya bir kez daha bildirmek ve Kudüs meselesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın üstün çabaları sonucu geliştirilmiş olan ortak Kudüs hassasiyetinin devamını sağlamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın insan haklarına ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde bölgede barış sağlanması amacına yönelik yürüttüğü diyalog ve müzakereler, davalı ve mensubu bulunduğu siyasi parti tarafından anlaşılamamıştır. Aksine 59 sene sonra ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Vatikan'a gerçekleştirilen ziyaretin önemine gölge düşürmek amacıyla davalı tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın kişiliğini hedef alacak şekilde gerçek dışı beyanlarda bulunulmuştur."

"Vatikan da yalanlamıştı"

Erdoğan'ın Papa Franciscus ile görüşmek için bağış yaptığı iddiasının, Vatikan Sözcü Yardımcısı Paloma Garcia Ovejero tarafından da yalanlandığı hatırlatılan dilekçede, "Ovejero, yaptığı açıklamada, davalının haksız ve mesnetsiz iddialarına yönelik 'Kesinlikle doğru değil, olabilecek en güçlü şekilde yalanlıyoruz. Bir devlet lideri Papa ile görüşmek isterse Papa kendisiyle görüşür. Ne Erdoğan'ın ne de herhangi bir devlet liderinin bağış yaparak, karşılığında Papa ile görüşmesi diye bir uygulama söz konusu olamaz.' demiştir. Vatikan tarafından yapılan söz konusu açıklamadan da görüldüğü üzere davalının iddialarının gerçeklikle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Pekşen'in açıklamalarının düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilip hukuken mazur görülmesinin mümkün olamayacağı vurgulanan dilekçede, benzer olaylardaki emsal kararlara yer verildi.

Manevi tazminat talebinin yasal şartlarının oluştuğu belirtilen dilekçede, Cumhurbaşkanına yönelik benzer bir eylemin tekrarlanamaması için tazminat miktarının caydırıcı olması gerektiği ifade edildi.

Bu kapsamda, Pekşen'in asılsız olduğu belirtilen ifadeleri nedeniyle 100 bin liralık tazminata hükmedilmesi talep edildi.

Peşken'in 8 Şubat'ta yaptığı açıklamalar, dilekçenin ekinde delil olarak sunuldu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Pekşen Recep Tayyip Erdoğan tazminat davası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aç la aç.nasıl olsa yargıyı ele geçirmişsin.astığın astık kestiğin kestik.
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