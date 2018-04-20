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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eren seçimle ilgili "Zaten sahalardaydı, kampanya başladı" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 15:24 | Son Güncelleme

IHAAW151744-SIY/20-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eren seçimle ilgili "Zaten sahalardaydı, kampanya başladı" dedi. 20.04.2018 15:17:44 TSI NNNN

IHAAW151744-SIY/20-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eren seçimle ilgili "Zaten sahalardaydı, kampanya başladı" dedi.

20.04.2018 15:17:44 TSI
NNNN

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