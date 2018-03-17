IHAAW115512-SIY/17-03-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerek 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesine karşı sergilenen kahramanlıklar, gerekse Afrin harekâtı sürecinde 7’den 70’e milletimizin tüm fertlerinin seferber olması, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri, ne kadar canlı olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

17.03.2018 11:55:12 TSI

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