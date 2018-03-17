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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerek 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesine karşı sergilenen kahramanlıklar, gerekse Afrin harekâtı sürecinde 7’den 70’e milletimizin tüm fertlerinin seferber olması, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri, ne

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 12:01 | Son Güncelleme

IHAAW115512-SIY/17-03-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerek 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesine karşı sergilenen kahramanlıklar, gerekse Afrin harekâtı sürecinde 7’den 70’e milletimizin tüm fertlerinin seferber olması, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri, ne kadar canlı olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi. 17.03.2018 11:55:12 TSI NNNN

IHAAW115512-SIY/17-03-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerek 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesine karşı sergilenen kahramanlıklar, gerekse Afrin harekâtı sürecinde 7’den 70’e milletimizin tüm fertlerinin seferber olması, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri, ne kadar canlı olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

17.03.2018 11:55:12 TSI
NNNN

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