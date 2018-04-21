IHAAW211612-SIY/21-04-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gönlüm şahsen ana muhalefetin başındaki zatın burada olmasını ister. Yarışa girsin. Bazen o kadar ileri özgüven ile oluyor ki, o zaman hiç endişe etmesin başkasını aramasına gerek yok. Kendisi meydana çıksın. Milletin ona ne kadar oy vereceğini görmesinde fayda var. Yüzde 40 dedi, yüzde 25 oralarda kaldı. Hadi gel, cumhurbaşkanlığı noktasında aday ol. Bak bakalım millet ne kadar oy veriyor görelim. Bunun dışında diğerlerini konuşmayı teferruat olarak, zaman israfı olarak telakki ediyorum. Buyur meydan aday ol, bu meydanda nasibin nedir bunu gör” dedi.
21.04.2018 21:16:12 TSI
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