IHAAW122720-SIY/24-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güneş Motel olayını nasıl cezalandırdıysa bu millet, bunlara da aynı cezayı verecektir" dedi.

24.04.2018 12:27:20 TSI

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