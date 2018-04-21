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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’nin seçime katılıp katılmamasıyla ilgili, “Yüksek Seçim Kurulu ile Yargıtay Başsavcılığının müşterek yapacağı görüşmelerin, bugün görüşmeleri olacaktı. Oranın vereceği karar neyse o karar saygı duymaması lazım

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 21:37 | Son Güncelleme

IHAAW211859-SIY/21-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’nin seçime katılıp katılmamasıyla ilgili, “Yüksek Seçim Kurulu ile Yargıtay Başsavcılığının müşterek yapacağı görüşmelerin, bugün görüşmeleri olacaktı. 21.04.2018 21:18:59 TSI NNNN

IHAAW211859-SIY/21-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’nin seçime katılıp katılmamasıyla ilgili, “Yüksek Seçim Kurulu ile Yargıtay Başsavcılığının müşterek yapacağı görüşmelerin, bugün görüşmeleri olacaktı. Oranın vereceği karar neyse o karar saygı duymaması lazım. O noktada bizim sıkıntımız söz konusu değil” dedi.

21.04.2018 21:18:59 TSI
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