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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kupa derbisindeki olaylar ile ilgili, "Bu futbol teröründen öte bir şey, burada ayrıca bir kumpas var. Bu terörü birileri organize etti" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 15:31 | Son Güncelleme

IHAAW152443-SIY/20-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kupa derbisindeki olaylar ile ilgili, "Bu futbol teröründen öte bir şey, burada ayrıca bir kumpas var. 20.04.2018 15:24:43 TSI NNNN

IHAAW152443-SIY/20-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kupa derbisindeki olaylar ile ilgili, "Bu futbol teröründen öte bir şey, burada ayrıca bir kumpas var. Bu terörü birileri organize etti" dedi.

20.04.2018 15:24:43 TSI
NNNN

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