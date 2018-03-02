IHAAW220055-SIY/02-03-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali ziyaretinde, "Teröristler temizlenen kadar mücadelemiz sürecek. Afrin’de 2 bin 348 terörist etkisiz hale getirildi. Biz sadece ülkemizi hedef alan değil tüm terör örgütlerine karşıyız" dedi.

02.03.2018 22:00:55 TSI

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