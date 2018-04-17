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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti kurmaylarıyla görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erken seçimle ilgili soru üzerine Erdoğan, "Söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi grup toplantısında söyledim" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 13:49 | Son Güncelleme

IHAAW134249-SIY/17-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti kurmaylarıyla görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. 17.04.2018 13:42:49 TSI NNNN

IHAAW134249-SIY/17-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti kurmaylarıyla görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erken seçimle ilgili soru üzerine Erdoğan, "Söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi grup toplantısında söyledim" dedi.

17.04.2018 13:42:49 TSI
NNNN

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