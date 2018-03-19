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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 19:02 | Son Güncelleme

IHAAW185534-SIY/19-03-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü. 19.03.2018 18:55:34 TSI NNNN

IHAAW185534-SIY/19-03-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.

19.03.2018 18:55:34 TSI
NNNN

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