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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarına şiddet konusuna değinerek, “Size kalkan elleri affetmek mümkün değil. Bunların teröristten farkı yoktur” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 21:18 | Son Güncelleme

IHAAW211205-SIY/14-03-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarına şiddet konusuna değinerek, “Size kalkan elleri affetmek mümkün değil. 14.03.2018 21:12:05 TSI NNNN

IHAAW211205-SIY/14-03-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarına şiddet konusuna değinerek, “Size kalkan elleri affetmek mümkün değil. Bunların teröristten farkı yoktur” dedi.

14.03.2018 21:12:05 TSI
NNNN

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