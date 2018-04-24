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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sen CHP’lileri kandırırsın ama oradaki onbinleri kandıramazsın. Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Siz hiçbir zaman kahramanca F-16’lara karşı duranlardan olmadınız, tanklara karşı duranlardan olmadınız. Ha

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 12:10 | Son Güncelleme

IHAAW120348-SIY/24-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sen CHP’lileri kandırırsın ama oradaki onbinleri kandıramazsın. 24.04.2018 12:03:48 TSI NNNN

IHAAW120348-SIY/24-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sen CHP’lileri kandırırsın ama oradaki onbinleri kandıramazsın. Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Siz hiçbir zaman kahramanca F-16’lara karşı duranlardan olmadınız, tanklara karşı duranlardan olmadınız. Hatta Bağdat Caddesi’nde alkışlayanlardan oldunuz" dedi.

24.04.2018 12:03:48 TSI
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