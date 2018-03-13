IHAAW171148-SIY/13-03-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu ana kadar 3 bin 400 terörist etkisiz hale getirildi. Artık

- Afrin’e girdik, giriyoruz" dedi.

13.03.2018 17:11:48 TSI

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