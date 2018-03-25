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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada "Kısa sürede Tel Rıfat’ı kontrol altına alarak bu harekatı hedefine ulaştıracağız" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 17:30 | Son Güncelleme

IHAAW172402-SIY/25-03-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada "Kısa sürede Tel Rıfat’ı kontrol altına alarak bu harekatı hedefine ulaştıracağız" dedi. 25.03.2018 17:24:02 TSI NNNN

IHAAW172402-SIY/25-03-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada "Kısa sürede Tel Rıfat’ı kontrol altına alarak bu harekatı hedefine ulaştıracağız" dedi.

25.03.2018 17:24:02 TSI
NNNN

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