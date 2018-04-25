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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) açılışının seçim öncesinde yapılacağını bildirdi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 14:43 | Son Güncelleme

IHAAW143711-SIY/25-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) açılışının seçim öncesinde yapılacağını bildirdi. 25.04.2018 14:37:11 TSI NNNN

IHAAW143711-SIY/25-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) açılışının seçim öncesinde yapılacağını bildirdi.

25.04.2018 14:37:11 TSI
NNNN

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