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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesiyle ilgili, "Yurt dışında Kosova’dan aldık geldik mi 6 tanesini. 3 tanesini de Gabon’dan aldık mı? Yurt dışından 80 tane FETÖ’yü aldık geldik. Almaya devam. Onlar kaçacak biz kovalayacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

IHAAW154203-SIY/14-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesiyle ilgili, "Yurt dışında Kosova’dan aldık geldik mi 6 tanesini. 14.04.2018 15:42:03 TSI NNNN

IHAAW154203-SIY/14-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesiyle ilgili, "Yurt dışında Kosova’dan aldık geldik mi 6 tanesini. 3 tanesini de Gabon’dan aldık mı? Yurt dışından 80 tane FETÖ’yü aldık geldik. Almaya devam. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız" dedi.

14.04.2018 15:42:03 TSI
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